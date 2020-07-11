تعبث بسلام المجتمع .. الكنيسة تحذر من مجموعة مجهولة تحاول الترويج لإنجيل مزور

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.





وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء باقحام عبارة " انجيل المسيح " في عناوينها.





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وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.





وتهيب الكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.