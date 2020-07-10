تهدف لهدم الإيمان المسيحي.. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يحذر من 4 كتب محرفة



أصدر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز بيانا بخصوص أربعة كتب محرفة، تنشر بدعا وهرطقات لهدم الإيمان المسيحي السليم.









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وأضاف البيان أن هذه الأربعة كتب لم تصدر من دار الكتاب المقدس أو طُبعت به وهو الجهة الوحيدة المنوط لها طباعة الكتاب المقدس في العالم، وأن هذه الترجمة تنشر بدعًا وهرطقات لهدم الإيمان المسيحي السليم، وأن المقصود من هذا التحريف نقض وهدم العقيدة المسيحية وإضاعة لاهوت وجوهر السيد المسيح.





وأشار البيان إلى أن أصحاب هذه المؤامرة المتشعبة والمترامية الأطراف في إستخدام ترجمات فاسدة ذات صبغة أريوسية لإحياء هرطقات انتصرت عليها الكنيسة منذ قرونها الأولى، ونحذر من هؤلاء الناشرين بأفكارهم وأتباعهم،





وأصدرت دار الكتاب المقدس في مصر بيانًا في وقت سابق اليوم نفت فيه علاقتها بكتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، مشيرةً إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور.