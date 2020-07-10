دار الكتاب المقدس: لا علاقة لنا بكتاب المعنى الصحيح لإنجيل المسيح

أصدرت دار الكتاب المقدس في مصر بيانًا اليوم نفت فيه علاقتها بكتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، مشيرةً إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور.





ونشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البيان الصادر عن دار الكتاب المقدس والذى شدد على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده.





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وأضاف البيان أن دار الكتاب المقدس لم ولن تقم بتوزيع هذا الكتاب بأى صورة مطبوعا أو الكترونيا، وأن دار الكتاب المقدس تقوم بنشر الترجمة العربية البيروتية "فاندايك" وتحتفظ بحقوق الطبع والنشر في مصر والعالم لهذه الترجمة المستخدمة والمعتمدة منذ عقود عديدة من معظم الكنائس في مصر والعالم العربي.









ونوهت اللجنة إلى أنه من غير المقبول أن تؤدى محاولات التبسيط للتواصل مع مختلف الثقافات إلى مثل هذا الخلل الجوهري في التعبير عن أساسيات وثوابت كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.





وأثار كتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" ضجة ملحوظة الأيام الماضية، إثر تداول مقتطفات من محتواه تضمنت ترجمة لبعض آيات الكتاب المقدس، تعمد إلى تقديم معاني للآية تتنافى مع أساسيات الإيمان المسيحي.