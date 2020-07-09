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صدر عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.. "الماسونية" كتاب جديد للأنبا إرميا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:55 م
نيافة الأنبا إرميا
نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام
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سامح سلام
صدر عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كتاب جديد بعنوان "الماسونية" لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وهو متوفر بمكتبة المركز بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية.

وذكر على الغلاف الخلفى للكتاب أن أصل الماسونية حسب كثير من المخطوطات القديمة يعود إلى اليهود والصهاينة الذين أسسوا الماسونية لأهداف شيطانية من أهمها وأخطرها على الإطلاق السيطرة على العالم.

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ويضيف أن الماسونية تعتبر جماعة ارستقراطية تبحث عن الجاه والمال والسلطة بغض النظر عن الأخلاق والسلوك والآداب وبهذا استطاعت أن تجتذب إليها عددا كبيرا.

ويهتم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتجميع مُقومات التراث الحضاري القبطي الغني، فى محاولة منه للحفاظ على ماضينا، والتواصل مع حاضرنا واستشراف مستقبلنا.

كما يهتم المركز بتجميع وترميم المخطوطات القبطية، والأعمال الفنية المتنوعة، الأمر الذي يُهيئ جوًا مناسبًا للبحث والتعلم، وتتوافر مصادر المعرفة التي نتوق جميعنا إليها على إختلاف أعمارنا واهتماماتنا، بحيث ينمو الحس الثقافي، والثابت الحضارى القبطى لدى كافة محبى الثقافة والمعرفة.
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