الكنيسة الكاثوليكية: نرفض ترجمات الكتاب المقدس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي



أكد نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر رفض الكنيسة لمجموعة من الكتب ولا تعترف بها كترجمات مقبولة للعهد الجديد.









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وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية تؤكّد أنها لا تعتمد ولا تعترف بهذه الكتب كترجمات مقبولة للعهد الجديد، وتؤكد أيضا أنه لا علاقة لها بمثل هذه الترجمات، سواء من ناحية المحتوى الخاص، ولا من ناحية الذين قاموا بإعدادها أو نشرها وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية.







ونشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البيان الصادر عن دار الكتاب المقدس والذى شدد على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده.



