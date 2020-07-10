الكنيسة الكاثوليكية: نرفض ترجمات الكتاب المقدس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر رفض الكنيسة لمجموعة من الكتب ولا تعترف بها كترجمات مقبولة للعهد الجديد.
وقال نيافة الأنبا باخوم في بيان صادر اليوم، بشأن ترجمات الكتاب المقدس، العهد الجديد، المطبوعة والتي يتم تداولها هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعناوين مختلفة، على سبيل المثال، المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصريح لحواري المسيح، والإنجيل. قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا.
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وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية تؤكّد أنها لا تعتمد ولا تعترف بهذه الكتب كترجمات مقبولة للعهد الجديد، وتؤكد أيضا أنه لا علاقة لها بمثل هذه الترجمات، سواء من ناحية المحتوى الخاص، ولا من ناحية الذين قاموا بإعدادها أو نشرها وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية.
وأصدرت دار الكتاب المقدس في مصر بيانًا اليوم نفت فيه علاقتها بكتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، مشيرةً إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور.
ونشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البيان الصادر عن دار الكتاب المقدس والذى شدد على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده.