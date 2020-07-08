AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:24 م
نيافة الأنبا باخوم
نيافة الأنبا باخوم المعاون البطريركي للكنيسة الكاثوليكية
Advertisements
سامح سلام
استقبلت كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي بمنطقة شبرا، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

تأتي الزيارة في إطار الزيارات الرعوية للأنبا باخوم لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة بعد قرار الفتح الجزئي الكنائس.

أقرأ أيضا ..


وترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة ٢٥ بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة التي بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة، كما قدم الشكر إلي الأب الراعي علي مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، ثم تحدث في كلمة العظة حول: عدم الخوف من التكلم باسم الرب يسوع علي الرغم من وجود بعض المعوقات والصعوبات حيال ذلك.

وأكد أن الروح القدس سيرشدنا إلى ما ينبغي أن نفعله في مثل هذه المواقف، مضيفًا أن التكلم باسم الرب يسوع لا يعني فقط الكرازة به على الملأ، بل في المواقف والأفعال الحياتية أيضًا.

وفي نهاية الصلاة، قدم الأب جورج جميل الشكر لنيافة الأنبا باخوم علي حضوره ودعمه وتفقده المستمر لأحوال الرعية، وختم صاحب النيافة صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم: البابا فرنسيس يخصص العام الجاري للتأمل حول رسالة "كُن مسبّحًا"

الأنبا باخوم يزور كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون

الأنبا باسيليوس يحتفل بتدشين كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج

الأنبا باخوم: عشنا فترة صعبة مع غلق الكنائس بسبب كورونا

ترشيحاتنا

المصرية لتوطين الطاقة: ترك الشاحن فترة متصلا بالكهرباء يؤدى إلى كارثة

وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار

وفاة والدة الفنان محمد علاء

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

صناعة مصرية خالصة.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل مبادرة "دراجتك .. صحتك"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

كنت بعاني كبت جنسي.. محامٍ حقوقي يعترف بوقائع تحرشه بـ سيدات

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب