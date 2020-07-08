الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك

استقبلت كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي بمنطقة شبرا، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.





تأتي الزيارة في إطار الزيارات الرعوية للأنبا باخوم لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة بعد قرار الفتح الجزئي الكنائس.





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وترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة ٢٥ بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.





وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة التي بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة، كما قدم الشكر إلي الأب الراعي علي مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، ثم تحدث في كلمة العظة حول: عدم الخوف من التكلم باسم الرب يسوع علي الرغم من وجود بعض المعوقات والصعوبات حيال ذلك.





وأكد أن الروح القدس سيرشدنا إلى ما ينبغي أن نفعله في مثل هذه المواقف، مضيفًا أن التكلم باسم الرب يسوع لا يعني فقط الكرازة به على الملأ، بل في المواقف والأفعال الحياتية أيضًا.





وفي نهاية الصلاة، قدم الأب جورج جميل الشكر لنيافة الأنبا باخوم علي حضوره ودعمه وتفقده المستمر لأحوال الرعية، وختم صاحب النيافة صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية.