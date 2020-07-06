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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: اللواء العصار كان رمزا مضيئا من رموز العسكرية المصرية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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سامح سلام
نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللواء أركان حرب محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وجاء في نص البرقية، "تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني قيمة وطنية عظيمة، وقائدًا فذًّا ورمزًا مضيئًا من رموز العسكرية المصرية وهو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم".

وتابع البيان "شارك في إدارة شؤون البلاد كعضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان له دور بارز في إدارة ملف العلاقات الخارجية وتطوير تسليح القوات المسلحة، وساهم في رفع مكانة الجيش المصري وجعله من أكثر الجيوش تطورًا على مستوى العالم". 

واختتم البيان "خالص العزاء للقوات المسلحة، ولأسرة الفقيد العزيز ومحبيه وتلاميذه وعارفي فضله على مستوى الوطن".
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