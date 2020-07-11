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أخبار البلد

البابا تواضروس: الجهاد الروحي يحفظ للإنسان نصيبه في السماء

السبت 11/يوليه/2020 - 03:39 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، السبت، ضمن حلقات "معًا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس غدا الأحد.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، موضحا أن الإصحاح يتحدث عن مفهوم الجهاد الروحي "أخيرا يا أخوتي تقوا في الرب" وأن مفردات الجهاد الروحي تحتاج إلى قوة وأن بولس الرسول تأمل في ملابس الجندية وربطها بالأمور الروحية.

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وأضاف البابا تواضروس أن بولس الرسول أرسل خادم إلى أهل أفسس لكى يطمئن المؤمنين عليه، لافتا إلى أن الرسالة تتحدث عن السلوكيات المسيحية، وأن الجهاد الروحي هو درع المسيحية وهى أرض لمعركة روحية لكى يكون للإنسان نصيب في السماء.

وطالب البابا تواضروس بشكر الله على عطاياه الكثيرة لكى يستطيع الإنسان أن يقف في مواجهة عدو الخير، والذى به يستطيع أن يقف أمام الحروب الروحية والتى تهدف إلى إبعاد الإنسان عن نصيبه السماوي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غد الأحد بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، قدم خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة روحية بعنوان "معا بنفس واحدة".  

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