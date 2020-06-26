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أخبار البلد

عبر تطبيق زوم .. البابا تواضروس يلتقي موجهي التربية الدينية المسيحية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:20 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقاءً على شبكة الإنترنت، عبر تطبيق زوم مع موجهي عموم التربية الدينية المسيحية، حيث ألقى عليهم كلمة حملت عنوان "التربية المدرسية المسيحية".

وقال القس بولس حليم في تصريح له اليوم إن اللقاء يأتى في إطار أنشطة اللجنة المجمعية للتربية الدينية المسيحية والتي تعقد لقاءً أسبوعيًّا لموجهي عموم التربية الدينية المسيحية بمختلف محافظات مصر، وذلك عن طريق تطبيق zoom أيضًا.

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وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى رفع الكفاءة المعرفية وصقل خبرات موجهي التربية الدينية المسيحية لتمكينهم من الارتقاء بمستوى مادة التربية الدينية المسيحية مما ينعكس على المستوى الأخلاقي والسلوكي للطالب.

ويتولى الدكتور عبدالله حنا المنسق العام للجنة المجمعية الترتيب للاجتماع الأسبوعي، ويحاضر فيه نخبة من الآباء الكهنة والخدام.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد القى اليوم الجمعة كلمة روحية ضمن برنامج "معا بنفس واحدة" والذى يستمر طوال فترة صوم الرسل الذى ينتهي في الثاني عشر من يوليو المقبل، حيث طالب متابعيه بضرورة التحلي بالحكمة ورجاحة العقل في كافة أمور الحياة.

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