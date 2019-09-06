كارثة بكابلات الكهرباء بجوار كنيسة مار بولس الرسول بمدينة العبور

أرسل القارئ محمد ممدوح أحد القراء المقيم بمدينة العبور شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من وجود كابلات كهرباء مكشوفة في الحي الثاني مدينة العبور بجوار كنيسة مار بولس الرسول بمدينة العبور.



وطالب ممدوح المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة لعدم وقوع حوادث بسبب هذه الأسلاك المكشوفة .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.