لجنة القطن: نتمسك بـ 3 مطالب لإنقاذ الذهب الأبيض

أعلن المهندس وليد السعدنى رئيس لجنة تجارة القطن تمسكه بـ ٣ مطالب لعودة القطن المصري إلى عرشه محليا وعالميا بعد تراجع المساحات المنزرعة ٣٦ ألف فدان خلال ٥ سنوات.









وقال وليد السعدنى للإعلامى محمد غانم خلال فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن مساحة زراعة القطن المصرى ١٧٤ ألف فدان بإنتاجية مليون و٢٠٠ ألف قنطار، وخلال ٥ سنوات وتراجعت المساحة المنزرعة فى الوجه القبلى بنسبة ٦٥% وفى الوجه البحرى بنسبة ٢٥% ، لافتا إلى تمسكه بـ ٣ مطالب لإحياء زراعة القطن وتصنيعه من جديد للأسواق المحلية والعالمية، خاصة لما يتمتع به من صفات الجودة الفائقة، وهو ما جعل الأسواق العالمية تتهافت على شرائه.









وطالب السعدنى الدولة بتحديد سعر للقنطار بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، وخفض تمويل الشركات لشراء القطن ل ١٠ % ، بدلا من ١٨ % ، خاصة وأنه محصول تصنيعى، بالإضافة لبحث وزارة الزراعة عن آلية علمية لجنى القطن بدلا من استخدام المزارعين طرق الجمع التقليدية التى تكلفهم ٤٠ % من ربحية المحصول .















