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رياضة

محمد جودة: البطولات ليست المعيار الوحيد لنادي القرن.. والأهلي منح الزمالك فرصة المشاركة بدوري الأبطال.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:12 ص
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
قال محمد جودة، لاعب الأهلى السابق، إن البطولات ليست المعيار الوحيد لحصد لقب نادي القرن الإفريقي، مثلما يروج نادي الزمالك.

وأضاف محمد جودة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأهلى حصل على لقب نادي القرن، من جانب الاتحاد الإفريقي، بلوائح ومعايير تم وضعها بمنتصف التسعينيات.


وأشار محمد جودة، إلى أن الاتحاد الأوروبي الذى يعد مثالا يحتذى به، وضع معايير تتشابه إلى حد كبير مع معايير الكاف، حيث يمنح الفريق الذى يعبر الدور التمهيدي الاول نصف نقطة والدور التمهيدي الثاني نقطة كاملة، وهو ما جعل ريال مدريد يتفوق على الميلان رغم تفوق الروسينيري بعدد البطولات.

وأكد محمد جودة، أن الاهلى منح فرصة للزمالك للمشاركة فى دورى الأبطال، لأنه فضل المشاركة فى أبطال الكؤوس حتى يحتفظ باللقب، وهذا لتساوي اللقبين فى القيمة المالية، ولو كان أبطال الدورى متفوقا على نظيره كأس الكئوس، لشارك فيه الأهلى على الفور ومنع الزمالك من المشاركة به.

ويري محمد جودة، أنه ليس من المنطقي أن يحتفل الزمالك بلقب نادي القرن قبل صدور أى قرار بذلك، متسائلا : “هل من المنطقي أن يتوج فريق ببطولة لمدة 10 أعوام ثم يختفى على مدار 90 عاما، وفى النهاية يتوج بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات؟.

وأردف: "أحسست بأهمية لقب نادي القرن، بسبب ما يحدث من جانب جماهير الزمالك".

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