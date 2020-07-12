لإنهاء هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين .. مرشح رابع ينضم لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر

انضم منافس جديد لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد اختيار حزب الخضر، هووي هوكينز لسباق الوصول إلى البيت الأبيض.





وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هوكينز بات رسميا مرشحا عن حزب الخضر في سيراكوز وعبر نيويورك في انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر.





فاز هوكينز رسميًا بالترشيح خلال مؤتمر افتراضي لحزب الخضر، يمثل اختبار هوكينز المرة الخامسة والعشرون التي يحاول خلالها الترشح للرئاسة، وحملته الوطنية الأولى.





وقال هوكينز:"بلادنا بحاجة إلى حزب الخضر الآن، لأننا نعيش في دولة فاشلة"، مشيرا إلى عدم المساواة الاقتصادية التي تتزايد، وفشل الحكومة الفيدرالية في مواجهة فيروس كورونا، والسياسيات العاجزة عن مواجهة العنصرية.





وأضاف أن الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، لم يفعلا ما يكفي لتوفير مساكن بأسعار معقولة، أو خلق فرص وفرص عمل للناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وتابع:"أين جون بايد بحق الجحيم"، مستنكرا عدم وقوف بايدن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي بشكل فعلي ضد سياسات وقرارات الرئيس الحالي دونالد ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري.





وتعهد هوكينز خلال خطابه بتنفيذ مبادء حزب الخضر، بتخصيص المزيد من المال العام للتعليم والتدريب المهني، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وإنهاء صناعات التكسير الهيدرولوجي والوقود الأحفوري، وإلغاء خظر بعد المخدرات.





تحدث هوكينز أيضًا عن التحديات الجديدة التي تواجه البلاد. وقال إن البلاد لا يمكنها إعادة فتح الأعمال التجارية أو المدارس قبل أن يكون فيروس كورونا تحت السيطرة. ودعا المدن إلى توظيف قادة الشرطة من خلال لجنة عامة، والتي سيكون لها المزيد من السلطة للتوظيف وتسريح العاملين بالشرطة.





كما أشار هوكينز إلى تقليص تمويل كل من قوات الشرطة والجيش. وقال إنه بدلًا من ذلك، يجب أن تذهب الأموال نحو الخدمات الاجتماعية، ورعاية الصحة العقلية، بدلًا من السجون والمحاكم.





وسيبدأ الحزب في جمع بطاقات التصويت من الولايات، وهو عمل معقد للحصول على الأصوات والتوقيعات المطلوبة ليتمكن هوكينز من الترشح فعليا لرئاسة الولايات المتحدة.





وكان مغني الراب الأمريكي كاني ويست أعلن قبل أيام نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ليكون ذلك لديها 4 مرشحين، اثنان منهم فقط مؤكدين الترشح بالنسبة لقوة الحزبين الرئيسيين.



