من حزب نتنياهو .. وزير إسرائيلي يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وزير التعليم العالي والموارد المائية الإسرائيلية زئيف إلكين دخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأضافت أن إلكين المنتمي إلى حزب الليكود (حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، دخل إلى الحجر الصحي الليلة الماضية، بالإضافة إلى عدد من العاملين معه.









وتابع أن إلكين والعاملين الذين دخلوا إلى الحجر الصحي سيخضعون اليوم الأحد إلى اختبار الكشف عن كورونا.









وأشارت الصحيفة إلى دخول عدد من الوزراء وأعضاء "الكنيست" وقادة كبار في جيش الاحتلال إلى الحجر الصحي بسبب مخالطتهم لمرضى كورونا.









وشهدت تل أبيب أمس مظاهرات ضخمة لأصحاب الأعمال الذين تضررت مصالحهم بسبب كورونا رافعين شعار "دعونا نتنفس".



