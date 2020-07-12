العلاقات الدولية بجامعة حلوان يعلن منحة للحصول على الماجستير من فيتنام القومية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وسوف تكون لغة الدراسة هى اللغة الفرنسية وذلك بالمعهد الفرانكفونى الدولى بجامعة فيتنام القومية.





وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقديم ١٥ يوليو ٢٠٢٠ ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى





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تأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات، حيث سبقت مشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى أبو ظبى عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى اختيار سيادته نائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٧.



