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وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:57 ص
السيسي
السيسي
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ريهام فيكتور لطيف
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات. 


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


 وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
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