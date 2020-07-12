AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الإسكان: 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق غير الآمنة .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:11 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
Advertisements
شيرين عادل
قال  الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، إن خريطة المناطق العشوائية غير الآمنة  تتوزع على 25 محافظة،  ومنها مساكن مبنية على مخاطر جيولوجية أو مناطق متصدعة.


وأوضح وزير الإسكان ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية ، أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة .


ولفت  الدكتور عاصم الجزار  إلى أن خريطة تقسيم المناطق العشوائية غير الآمنة تم تقسيمها لعدد 4 مناطق من الخطورة، وتم وضع سياسات التعامل معها بدءا من تقل السكان للوحدات السكنية لأقرب موقع مرورا بالتعويض المادى وتوفير المسكن البديل للأهالى.


وتابع الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، أن توزيع المناطق غير الآمنة  على مستوى الجمهورية يقعوا فى 25 محافظة و 357 منطقة ذات خطورة  .


يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتخصيصها لسكان العشوائيات.. الجزار يتفقد مشروع إنشاء 104 عمارات بحدائق أكتوبر.. صور

حقيقة ولا خيال..عشش الصيادين برأس البر تتحول من بؤرة عشوائية إلى مارينا دمياط

الحلم أصبح حقيقة.. كيف أسقط الرئيس السيسي دولة العشوائيات في مصر؟

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية

بآيات من القران الكريم.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية

رئيس الوزراء: مشروع الأسمرات يخدم 240 ألف أسرة تقطن فى المناطق غير الآمنة .. فيديو

ترشيحاتنا

ليس لها مثيل.. ظهور حشرة غريبة في بريطانيا.. صور

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

كريم حسن شحاتة عن رفع اسم والده من نادي الزمالك: هذه الأشياء لا تصنع الفارق معه

السيسي: على مؤسسات الدولة الوقوف أمام المخالفات والتعديات

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس