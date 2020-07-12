وزير الإسكان: 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق غير الآمنة .. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، إن خريطة المناطق العشوائية غير الآمنة تتوزع على 25 محافظة، ومنها مساكن مبنية على مخاطر جيولوجية أو مناطق متصدعة.









وأوضح وزير الإسكان ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية ، أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة .









ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن خريطة تقسيم المناطق العشوائية غير الآمنة تم تقسيمها لعدد 4 مناطق من الخطورة، وتم وضع سياسات التعامل معها بدءا من تقل السكان للوحدات السكنية لأقرب موقع مرورا بالتعويض المادى وتوفير المسكن البديل للأهالى.









وتابع الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، أن توزيع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية يقعوا فى 25 محافظة و 357 منطقة ذات خطورة .









يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.









ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.









وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.







