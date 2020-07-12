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محافظات

بالأسماء.. من بينهم 3 سيدات ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ في القليوبية إلى 18 مرشحًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:44 م
ارتفاع عدد المرشحين
ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ في القليوبية
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية في محافظة القليوبية إلى 18 مرشحا حتى الآن حيث تقدم اليوم 3 مرشحين بأوراق ترشحهم للجنة استقبال مستندات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية.

وتقدم اليوم كلا من المرشحين مروة عطية مدير إدارة كهرباء قها والتي تعد السيدة الثالثة التي قررت خوض الانتخابات على المقاعد الفردية وندا أمين مدرس حاسب آلي من منطي قليوب والدكتور عماد شكري أخصائي تحاليل طبية من مدينة الخصوص وجميعهم مستقلين وقرروا خوض الانتخابات للمرة الأولى.
وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عدد المقاعد الفردية المخصصة لدائرة محافظة القليوبية يبلغ 6 مقاعد تقدم لها في اليوم الأول 9 مرشحين مستقلين في اليوم الأول وهم خالد عرمان رجل الأعمال والدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ وحنان حافظ من بنها واللواء سيد عزب عضو مجلس الشعب الأسبق من مركز كفرشكر وياسر حربي من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة مصر الحياة، ومحمود عبيد محامي من شبين القناطر ومحمد بدوي من طوخ وعلي سابق وأنوار صالح ابنة قرية نامول مركز طوخ.
فيما تلقت اللجنة أوراق ترشيح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة لمحافظة القليوبية.
وتضمنت أسماء المرشحين كلا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم من شبرا الخيمة وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية ومصطفى سعيد أمين من مركز قليوب والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية السابق ومصطفى بيومي والشهير بمصطفى النفيلي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وأبوسريع أبوسريع إمام وشهرته أبو سريع إمام مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس جمعية الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية.
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