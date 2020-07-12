لإجراء الكشف الطبي .. مستشفيات القليوبية تستقبل 31 مرشحا لمجلس الشيوخ



ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح فى انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل حتى 18 من نفس الشهر بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.







وتقدّم 14 شخصًا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية في اليوم الأول لفتح باب الترشح بمحكمة بنها الكلية أمام اللجنة المختصة برئاسة المستشار خالد بيصار من بينهم 6 مرشحين لتحالف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن و8 مستقلين

وتشهد اللجنة العامة للانتخابات إجراءات أمنية مشددة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

