AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لإجراء الكشف الطبي .. مستشفيات القليوبية تستقبل 31 مرشحا لمجلس الشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:31 م
مستشفيات جامعة بنها
مستشفيات جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفيات القليوبية المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات لإجراء الكشف الطبى على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة، وهى ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي وطوخ المركزي والقناطر الخيرية استقبال 31 مرشحا حتى الآن لإجراء الكشف الطبى.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة قد أعلنت عن تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة للكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.


ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح فى انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل حتى 18 من نفس الشهر بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.


وتقدّم 14 شخصًا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية  في اليوم الأول لفتح باب الترشح بمحكمة بنها الكلية أمام اللجنة المختصة برئاسة المستشار خالد بيصار من بينهم 6 مرشحين لتحالف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن و8 مستقلين
وتشهد اللجنة العامة للانتخابات إجراءات أمنية مشددة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية : تخصيص 4 مستشفيات للكشف على المتقدمين لانتخابات الشيوخ

صحة القليوبية: المستشفيات لم تستقبل أى مرشح لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

14 مرشحا يجرون الكشف الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ فى القليوبية

توافد راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية على لجنة تلقي طلبات

من بينهم 6 لمستقبل وطن.. 12 مرشحا لمجلس الشيوخ يتقدمون بأوراقهم في القليوبية

25 مرشحا لمجلس الشيوخ يجرون الكشف الطبى بمستشفيات القليوبية

ترشيحاتنا

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

#السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: رئيس لن يتكرر

مسقط الحفاضة.. عمر الشناوي في أحدث ظهور مع ابنه

امتى ده؟.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطوير منطقة المدابغ.. فيديو

آيا صوفيا.. أول تعليق لـ بابا الفاتيكان على قرار أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل