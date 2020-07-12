البورصة تستقر في المنطقة الخضراء بأولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 606.746 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة.





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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 12902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4253 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.