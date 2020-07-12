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اقتصاد

البورصة تستقر في المنطقة الخضراء بأولى جلسات الأسبوع

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:19 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 606.746 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة.

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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 12902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4253 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.
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