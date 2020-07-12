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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1811 نقطة.



وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12763 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4210 نقاط.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1492 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة.
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