ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1811 نقطة.









وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12763 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4210 نقاط.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1492 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة.

