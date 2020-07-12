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محافظ بورسعيد: القضاء على العشوائيات في المحافظة خلال ٦ سنوات فقط.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم القضاء على العشوائيات في المحافظة خلال ٦ سنوات فقط بعد ٥٠ عاما من متاجرة الإخوان بها.

وأضاف المحافظ ، خلال لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع  على  فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن نمط الحياة في المحافظة تغير بشكل كبير بعد هذه الخطوة وحدث نوعا من التطور الكبير بعد مشروعات الإسكان، مشيرا إلى أنه تم عمل أكبر سوق للسمك في الشرق الأوسط بوسط المحافظة، والذي تم إنشاؤه بالكامل بسواعد مصرية وفكر مصري.

وتابع أن البنية التحتية الإلكترونية في المحافظة سهلت الكثير من الخدمات على المواطنين في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن  خطة بناء الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد ومدينة بورفؤاد ستقضي على كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وأوضح أن الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد ومدينة بورفؤاد  تعد خدمة متميزة لجموع أهالي المحافظة وزائريها.

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