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تعليم

عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:45 م
فرحة بين طلاب كفر
فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء
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محمود زيدان
عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة بسهولة امتحان مادة الكيمياء، مشيرين إلى أن الامتحان جاء سهلًا وبسيطًا.

قال الطالب فيصل أشرف يونس، لـ صدى البلد، إن امتحان الكيمياء جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، مضيفًا، "اللي ذاكر نص مذاكرة حل الامتحان".

ويضيف عبد الله مسعد، أن امتحان الفيزيا كان صعبا جدًا، وجاء امتحان الكيمياء اليوم ليعوضنا عن الفيزياء، مشيرًا إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط .

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفقد عددًا من لجان الثانوية العامة، اليوم الأحد ، منها لجنة مدرسة  الشهيد سلام الثانوية ، والزهور للغات ، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية ، وسخا الابتدائية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام.

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عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
عوضنا صعوبة الفيزياء.. فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الكيمياء.. فيديو وصور
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