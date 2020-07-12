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تعليم

أخبار التعليم.. 486 طالبا يحصدون الدرجات النهائية في عينة الفيزياء ونسبة النجاح 79.4%.. وإصابة 10 طالبات بإغماء في الامتحانات بسوهاج

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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قسم التعليم

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.


وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم :


























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