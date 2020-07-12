أخبار التعليم.. 486 طالبا يحصدون الدرجات النهائية في عينة الفيزياء ونسبة النجاح 79.4%.. وإصابة 10 طالبات بإغماء في الامتحانات بسوهاج

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم :486 طالبا يحصدون الدرجات النهائية في عينة فيزياء الثانوية العامة.. ونسبة النجاح 79.4%رئيس ونائب جامعة عين شمس يتفقدان سير الامتحانات بـ 3 كليات.. صور11 حالة إعياء ورصد حالة غش .. الأبرز في امتحانات الثانوية العامة بالأقصرلمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان كلية التربية النوعية.. فيديو وصورتعليم دمياط: تأمين الامتحانات أمنيًا والكشف طبيًا على الطلاب لسلامتهمرئيس جامعة الأزهر يوافق على صرف منحة 1000 جنيه للعاملينرئيس جامعة عين شمس ونائبه يتفقدان الامتحانات بكلية الطب.. صورطلاب الثانوية العامة: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسطعمليات الثانوية العامة بالغربية: شكاوى من صعوبة الكيمياء وطول أسئلة الجغرافيايوم سعيد لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية.. الكيمياء والجغرافيا في مستوى الطالب المتوسططلاب العلمي بالثانوية الأزهرية: لا شكاوى من الكيمياءإصابة 10 طالبات بحالات إغماء في امتحانات الثانوية العامة بسوهاجأونلاين.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة