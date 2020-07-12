طلاب الثانوية العامة: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط

خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحانتى الكيمياء و الجغرفيا بعد امتحان دام لثلاث ساعات .









ورصد صدى البلد اراء الطلاب امام مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العينى بالقاهرة بامتحان مادة الجغرفيا .













وقال خابد ان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط و كان اسهل من امتحان التاريخ بكثير .





وجاءت تعليقات الطلاب بان الامتحان كان فقط به بعض الجزئيات البسيطة التى تحتاج لوقت للاستيعاب، لكنه اسهل بكثير من امتحان التاريخ،









جديربالذكر انه ، ادى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.





كما ادى اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).





بينما ادى طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).





وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.



