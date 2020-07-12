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تعليم

طلاب الثانوية العامة: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:39 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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كريم ناصر - عدسة : كيرلس صلاح
خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحانتى الكيمياء و الجغرفيا بعد امتحان دام لثلاث  ساعات . 


ورصد صدى البلد اراء الطلاب  امام مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العينى بالقاهرة  بامتحان مادة الجغرفيا . 



وقال خابد ان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط و كان اسهل من امتحان التاريخ بكثير . 

وجاءت تعليقات الطلاب بان الامتحان كان فقط به بعض الجزئيات البسيطة التى تحتاج لوقت للاستيعاب، لكنه اسهل بكثير من امتحان التاريخ،   


جديربالذكر انه ، ادى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما ادى اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).

بينما ادى طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.

طلاب الثانوية العامة: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط
طلاب الثانوية العامة: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط
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