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تعليم

أونلاين.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين، عن نظام الساعات المعتمدة.

وتستهدف الدورة  أن يدرك المشاركين بنظام الساعات المعتمدة أن تطبيقه فى البرامج الاكاديمية من شأنه أن يوفر خريج متميز وفعال قادر على أن ينافس فى سوق العمل. 

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وحاضر بها الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أحمد رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة. 

كما ناقشت هذه الدورة  التعريف بنظام الساعات المعتمدة، وتحديد الهدف الاستيراتيجى لها، وتحليل مكونات نظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد العبء الدراسى للطالب، بجانب تعريف مفهوم الإرشاد الأكاديمي، وتحديد أهميتة ،  فضلا عن ذلك إمكانية  التعرف على أهداف الإرشاد الأكاديمي، واكتساب وظائف المرشد الأكاديمي، والمهام المطلوبة من المرشد الأكاديمي، بجانب تطبيق مهام مكتب الإرشاد الأكاديمي، وإعداد حساب المعدل الفصلي و المعدل التراكمى فى الامتحانات و نظم التقييم.
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