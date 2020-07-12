أونلاين.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين، عن نظام الساعات المعتمدة.





وتستهدف الدورة أن يدرك المشاركين بنظام الساعات المعتمدة أن تطبيقه فى البرامج الاكاديمية من شأنه أن يوفر خريج متميز وفعال قادر على أن ينافس فى سوق العمل.





أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وحاضر بها الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أحمد رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة.



