عمليات الثانوية العامة بالغربية: شكاوى من صعوبة الكيمياء وطول أسئلة الجغرافيا

أعلنت غرفة العمليات والطوارئ المشرفة على سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، عن رصد سلسلة من شكاوى أولياء أمور طلاب وطالبات عقب أدائهم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بسبب صعوبة المادة الأولى، بينما الشكوى الثانية جاءت بسبب طول الأسئلة واحتياجهم إلى وقت إضافي للإجابة عن محتواها.





اقرأ أيضا: محافظ الغربية: منظومة لإدارة المخلفات وحل مشاكل تراكم القمامة





وتسببت صعوبة أسئلة امتحانات المادتين فى إصابة عدد من الطلاب والطالبات بالإغماء والدخول فى نوبات من البكاء والدموع، وهو ما دفعهم إلى الخروج من أبواب اللجان بعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة، الأمر الذي دفع أولياء أمور الطلاب إلى التقدم باستغاثات إلى وزير التربية والتعليم للمطالبة بتطبيق قواعد درجات الرأفة حفاظا على مستقبل الطلاب والطالبات من ذويهم.

من ناحية أخرى، رصدت غرفة العمليات وقائع ضبط الطالب "على. ا. ع"، بحوزته جهاز محمول استخدمه في محاولة للغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، فضلا عن إصابة الطالبة "إلهام. ا. ع"، علمي علوم، بارتفاع في درجات الحرارة ونزلة معوية في لجنة قطور التجارية، وإصابة الطالبة" ندا. و. خ"، علمي علوم، بلجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي.







كما رصدت غرفة العمليات إخطارا من لجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية برفض الطالبة "منة الله. ج. م. ا" والطالبة "نوايا. ف. ر. س. ا"، في الصف الثالث الثانوى علمي علوم، كتابة اسميهما أو أي بيانات لهما أو الإجابة عن الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتحرر محضر رسمي بمعرفة العضو القانوني باللجنة.





كما تلقت إخطارا بغياب الطالب " يوسف. س .ع"، عملي علوم، في لجنة السادات بإدارة قطور التعليمية، بسبب عزله في مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأيضا نقل الطالب "حسام. م"، علمى علوم، إلى المستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديدة.





كما تمت الإفادة من لجنة عمر بن الخطاب، بإدارة كفر الزيات التعليمية، بإصابة الطالبة "إسراء. م. ع"، بتشنجات ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابيار لتلقى العلاج.





كما أدى ما يقرب من 34 ألفا و730 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب معهد المكفوفين بطنطا، ومقاييس المفاهيم (الفيزياء) لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بواقع 121 لجنة بنطاق المحافظة.