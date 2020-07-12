لمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان كلية التربية النوعية.. فيديو وصور

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد، امتحانات الفرق النهائية بكلية التريبة النوعية للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدة .





رافق رئيس جامعة أسيوط،خلال الجولة، الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وجدي نخله عميد كلية التربية النوعية.





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وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات بمختلف الكليات ، مشدداَ على ضرورة تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان .





وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية و تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان مع وجود كافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على أي حالة مرضية وسط تواجد سيارات الإسعاف لنقل أية طالب تستلزم حالته خدمة صحية عاجلة بإحدى مستشفيات أسيوط الجامعية .

ونوه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الإجراءات الوقائية للامتحانات تتم بالتعاون مع مبادرة " إحنا معاكم " والتي تضم 100 طالب من المتطوعين للمشاركة في الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى المعلن عنها منذ لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية .





وأشار نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة وكذلك على أبواب اللجان ، مع توزيع مطهر أيدي ومعقم ، والتأكد من ارتداء الطالب للكمامة والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب و كذلك عدم تجاوز عدد الطلاب بكل لجنة عن 15 طالب وترك معقد شاغرًا بجوار وخلف كل ممتحن.