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تعليم

تعليم دمياط: تأمين الامتحانات أمنيًا والكشف طبيًا على الطلاب لسلامتهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:10 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بدمياط
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صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال استقبال توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبي على اللجان إنه توافد، اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العملية والأدبية بدمياط، لأداء امتحانات الكيمياء والجغرافيا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأضاف "عثمان" أن جميع الطلاب قد خضعوا بالفعل للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد،كما هو متبع كل امتحان وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمينها، كما قام القائمون على اللجان بالتنسيق مع الزائرات الصحيات بخضوع الطلاب للكشف الصحي وتوزيع الكمامات" وقياس درجات الحرارة.

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أوضح أنه تم تعقيم جميع اللجان بشكل دورى قبل الامتحانات وبعدها، بالإضافة إلى توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف إمام لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات تابعة لمديرية التربية والتعليم تتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور سواء من الامتحان أو من عدم توفر أي إمكانيات تساعد الطلاب على أداء الامتحان بشكل أيسر ومريح.

الجدير بالذكر، انه ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
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