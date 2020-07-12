تعليم دمياط: تأمين الامتحانات أمنيًا والكشف طبيًا على الطلاب لسلامتهم





أوضح أنه تم تعقيم جميع اللجان بشكل دورى قبل الامتحانات وبعدها، بالإضافة إلى توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف إمام لجان امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف أن هناك غرفة عمليات تابعة لمديرية التربية والتعليم تتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور سواء من الامتحان أو من عدم توفر أي إمكانيات تساعد الطلاب على أداء الامتحان بشكل أيسر ومريح.



