موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

تٌعرض أولى حلقات مسلسل اللون الأزرق بطولة النجمة جومانا مراد والفنان أحمد رزق، مساء اليوم الخميس الموافق 5 مارس و15 رمضان، على القنوات الناقلة بالإضافة إلى منصة «WATCH IT» الرقمية، حيث يستعرض المسلسل قضية هامة وهي التحديات التي تواجه الأسر مع الأطفال المصابين بطيف التوحد.

مسلسل اللون الأزرق

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ.

ومع عودتهم، تواجه الأسرة سلسلة من العقبات، أبرزها محاولة استكمال علاج الطفل المصاب بالتوحد وسط صعوبات اجتماعية ونفسية كبيرة، الأمر الذي يعكس الضغوط اليومية التي تعيشها العائلات في مواجهة ظروف الحياة المعقدة.

ويأتي مسلسل اللون الأزرق كأحد الأعمال الاجتماعية التي تسعى الدراما المصرية من خلالها إلى رفع الوعي بقضية مهمة وحساسة، وهي كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، وتأثير ذلك على الأسرة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي، مع تقديم الحلول والطرق الممكنة لمواجهة هذه التحديات اليومية.

من خلال هذا العمل، تحاول الدراما الجمع بين التشويق والجانب الإنساني، وتقديم صورة واقعية ومعبرة عن صراع الأم في حماية طفلها وضمان استمرارية حياته بشكل طبيعي في مجتمع يفرض تحديات متعددة.

مواعيد عرض مسلسل اللون الأزرق

وأعلنت القنوات الناقلة عن عرض الحلقة الأولى وفق الجدول التالي:

• قناة CBC:

العرض الأول: مساء الخميس الساعة 11:00 مساءً

الإعادة: يوم الجمعة الساعة 7:45 صباحًا و5:15 فجرًا

• قناة الحياة:

العرض: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل

الإعادة: يوم الجمعة الساعة 10:45 صباحًا و6:30 صباحًا

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من النجوم، منهم نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود، بجانب الطفل علي، فيما كتب المسلسل الكاتبة مريم نعوم وأخرجه سعد هنداوي، وأنتجته شركة الباتروس كامل أبو علي.