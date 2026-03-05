قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

سعيد فراج

تٌعرض أولى حلقات مسلسل اللون الأزرق بطولة النجمة جومانا مراد والفنان أحمد رزق، مساء اليوم الخميس الموافق 5 مارس و15 رمضان، على القنوات الناقلة بالإضافة إلى منصة «WATCH IT» الرقمية، حيث يستعرض المسلسل قضية هامة وهي التحديات التي تواجه الأسر مع الأطفال المصابين بطيف التوحد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ.

 ومع عودتهم، تواجه الأسرة سلسلة من العقبات، أبرزها محاولة استكمال علاج الطفل المصاب بالتوحد وسط صعوبات اجتماعية ونفسية كبيرة، الأمر الذي يعكس الضغوط اليومية التي تعيشها العائلات في مواجهة ظروف الحياة المعقدة.

ويأتي مسلسل اللون الأزرق كأحد الأعمال الاجتماعية التي تسعى الدراما المصرية من خلالها إلى رفع الوعي بقضية مهمة وحساسة، وهي كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، وتأثير ذلك على الأسرة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي، مع تقديم الحلول والطرق الممكنة لمواجهة هذه التحديات اليومية.

من خلال هذا العمل، تحاول الدراما الجمع بين التشويق والجانب الإنساني، وتقديم صورة واقعية ومعبرة عن صراع الأم في حماية طفلها وضمان استمرارية حياته بشكل طبيعي في مجتمع يفرض تحديات متعددة.

مواعيد عرض مسلسل اللون الأزرق  

وأعلنت القنوات الناقلة عن عرض الحلقة الأولى وفق الجدول التالي:

• قناة CBC:

العرض الأول: مساء الخميس الساعة 11:00 مساءً

الإعادة: يوم الجمعة الساعة 7:45 صباحًا و5:15 فجرًا

• قناة الحياة:

العرض: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل

الإعادة: يوم الجمعة الساعة 10:45 صباحًا و6:30 صباحًا

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من النجوم، منهم نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود، بجانب الطفل علي، فيما كتب المسلسل الكاتبة مريم نعوم وأخرجه سعد هنداوي، وأنتجته شركة الباتروس كامل أبو علي.

