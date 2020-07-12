يوم سعيد لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية.. الكيمياء والجغرافيا في مستوى الطالب المتوسط

أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن سهولة امتحان الكيمياء، مشيرين إلى أن الامتحان كان مباشرا.



وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة العلمي، اليوم الأحد ، امتحان الفيزياء، في 146 لجنة بالإسكندرية، وسط حالة من الرضا بين الطلاب، بشأن تحسن الإجراءات الاحترازية خلال اللجان عن أول أيام الامتحانات.

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كما أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا في الشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعرب طلاب الشعبة الأدبية عن سهولة امتحان الجغرافيا، مشيرين إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وخرج بعد الطلاب بعد مرور منتصف الوقت.



وانتشرت قوات الأمن في محيط اللجان حيث منعت أولياء الأمور من التجمع أو التواجد أمام اللجان، وتم وضع حواجز لمنع أي شخص من الاقتراب من محيط المدارس.





ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، 667 ألفا و315 طالبا وطالبة، فى 2216 لجنة على مستوى الجمهورية.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، الأحد 21 يونيو، بأداء الطلاب لامتحان اللغة العربية، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.





وقررت وزارة التربية والتعليم، خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات "التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء، والتربية الوطنية" من المنزل.





وأوضحت أن الطلاب تسلموا "البوكليت" الخاص بمادتي "التربية الدينية" و"الاقتصاد والإحصاء"؛ فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن يتسلموا "البوكليت" الخاص بمادة التربية الوطنية؛ فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.





ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، والثلاثاء 7 يوليو مادتي "الفيزياء، والتاريخ"، والأحد 12 يوليو "الكيمياء والجغرافيا"، والثلاثاء 14 يوليو "اللغة الأجنبية الثانية"، والأحد 19 يوليو مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس"، والثلاثاء 21 يوليو "الجبر والهندسة الفراغية".