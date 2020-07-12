أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

وجهت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رسالة تكشف خلالها عن استيائها تجاه التجاوزات التي تعرضت لها وأسرتها خلال الفترة الماضية.





وطالبت زوجة الخطيب بحقها في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس؛ باعتبارها ابنة رجل مقاتل تربت على الكرامة وعزة النفس وزوجة رجل تراه أشرف الرجال وأنقاهم.





وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد، وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد... وما زال يعطي".





وأضافت: "لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب.. ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حبًا لوطنه وبلده وأهل بلده".





وواصلت: "من حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين لأن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوبًا سيدفع ثمنه)، أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟!".





وأكملت: "تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء، وطرقنا كل الأبواب، وأعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة، ولكن فاض الكيل".



