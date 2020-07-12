رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو سنيدة ضابط المخابرات القطري

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة وآخرين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك له.





وتضمن البلاغ، ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين أفعالًا، الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.





وتضمن البلاغ، سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ.





وطالب رئيس الزمالك، النائب العام، باتخاذ اللازم قانونًا تجاه المذكورين؛ بعد بث فيديوهات مركبة، ونشر أخبار كاذبة في محاولة لإشعال الفتنة.



