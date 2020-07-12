33 لاعبا في قائمة طنطا بالمعسكر المغلق استعدادا لعودة الدوري





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة ايمن المزين ، الدخول في معسكر مغلق في القاهرة إستعدادا لأستئناف الدوري المصري الممتاز من جديد.









وأعلن ايمن المزين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ، وجاءت القائمة كالأتي :-





محمد فتحي ، محمد اشرف ، علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، احمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ، عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.





بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فرد ، وهم

ايمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ، وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسي ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفي العونية ، محمد عبدالعال.





يذكر أن طنطا سيقيم معسكر مغلق في القاهرة بدايتا من الغد ، وحتي نهاية مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.





الجدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم ، أعلن عن عودة الدوري مرة أخري بعد إيقافه في الفترة السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا