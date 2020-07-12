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رياضة

33 لاعبا في قائمة طنطا بالمعسكر المغلق استعدادا لعودة الدوري

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:46 م
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
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حسام الحارتي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة ايمن المزين ، الدخول في معسكر مغلق في القاهرة إستعدادا لأستئناف الدوري المصري الممتاز من جديد.


وأعلن ايمن المزين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ، وجاءت القائمة كالأتي :-

محمد فتحي ، محمد اشرف ، علي فرج ،  محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ،  سليمان عبدربه ، محمود مسعود ،  احمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ،  احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ،  عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.

بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فرد ، وهم 
ايمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ،  وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسي ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفي العونية ، محمد عبدالعال.

يذكر أن طنطا سيقيم معسكر مغلق في القاهرة بدايتا من الغد ، وحتي نهاية مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم ، أعلن عن عودة الدوري مرة أخري بعد إيقافه في الفترة السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا
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