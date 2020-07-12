مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يدشن الجهاز العربي للتسويق برئاسة أشرف رشاد

دشنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الجهاز العربي للتسويق، في إطار تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين كافة الدول الأعضاء.





ويأتي تدشين الجهاز بهدف تعزيز الجهود الرامية لفكرة السوق العربية المشتركة، ومساعدة المنشآت الرياضية في تسويق منتجاتها وخدماتها بالوطن العربي، وتوفير المشورة، وإعداد البحوث والدراسات للمشروعات الجديدة.





كما يستهدف الجهاز، تنمية التجارة العربية البينية، ودعم الجهود التسويقية للمشروعات الصغيرة بالوطن العربي، ودعم رسالة السوق العربية المشتركة، وتفعيل آليات الشراكة.



