AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: أى مواطن يتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:11 م
الأسكان
الأسكان
Advertisements
البهي عمرو
قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أى مواطن يريد أن يحصل على شقة سيحصل عليها، مضيفا: "المواطن الذي سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها".

وأوضح هانى يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الدولة أصبحت بالفعل تطبطب على المواطنين، ووزير الإسكان أكد أن البعض كان يعاير مصر فى الماضي نتيجة تعرض بعض الأشخاص للموت تحت الصخور أو الجلوس فى المناطق العشوائية.

ولفت هانى يونس ، إلى أن مشروع الأسمرات 3 يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وجبر للخواطر، منوها إلى أن لفتة حديث الرئيس السيسي مع الأطفال اليوم كانت مفرحة والمشهد كان مبهرًا.

وأشار هانى يونس ، إلى أن الدولة قامت بإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه، وهناك حوالى 40 % من تلك الأموال تذهب لبناء مساكن للأسر التى كانت تعيش فى المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضح أن مشهد الأسمرات 3 يعتبر مشهد حضاري متكامل و نقلة نوعية كبرى فى الوحدات السكنية ووسائل الترفيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب خالد فهمي لـ"صدى البلد": إنجاز 90% من تطوير المناطق الخطرة.. 3 تشريعات لمكافحة العشوائيات.. ومصر خالية من عشوائية المباني في 2025

الرئيس السيسى: تنفيذ 250 ألف شقة لتطوير المناطق الخطرة.. فيديو

وزير الإسكان: 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق غير الآمنة .. فيديو

شقة لكل مواطن.. الرئيس السيسي يعد المصريين بهذا الوعد

ترشيحاتنا

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى عزل إسنا إلى 957 حالة

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

نيشان يفضح أردوغان على الهواء.. الإعلامي اللبناني يصفه بـ الخبيث والفنانون يساندونه

النظام أصبح استبداديا.. قبيلة آبي أحمد: نشعر بالخطر في إثيوبيا

وان شولدر.. منى زكى تتألق بـ جمبسوت جذاب فى أحدث ظهور على انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد