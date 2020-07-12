الإسكان: أى مواطن يتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها.. فيديو

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أى مواطن يريد أن يحصل على شقة سيحصل عليها، مضيفا: "المواطن الذي سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها".





وأوضح هانى يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الدولة أصبحت بالفعل تطبطب على المواطنين، ووزير الإسكان أكد أن البعض كان يعاير مصر فى الماضي نتيجة تعرض بعض الأشخاص للموت تحت الصخور أو الجلوس فى المناطق العشوائية.





ولفت هانى يونس ، إلى أن مشروع الأسمرات 3 يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وجبر للخواطر، منوها إلى أن لفتة حديث الرئيس السيسي مع الأطفال اليوم كانت مفرحة والمشهد كان مبهرًا.





وأشار هانى يونس ، إلى أن الدولة قامت بإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه، وهناك حوالى 40 % من تلك الأموال تذهب لبناء مساكن للأسر التى كانت تعيش فى المناطق العشوائية غير الآمنة.



