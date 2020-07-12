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أخبار العالم

النيابة العامة الكويتية تخلي سبيل نجل رئيس الوزراء السابق وشريكه في قضية الصندوق الماليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الشيخ صباح المبارك نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، وشريكه حمد الوزان بكفالة 50 ألف دينار لكل منهما، في قضية الصندوق السيادي الماليزي.
كما أمرت النيابة العامة الكويتية بإخلاء سبيل المحامي سعود العبدالمحسن المتهم في ذات القضية بكفالة 10 آلاف دينار.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، قد ألقت القبض يوم الأربعاء الماضي على الشيخ صباح جابر المبارك، وشريكه حمد علي الوزان في قضية الصندوق الماليزي، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقهما من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي في قضية الصندوق السيادي الماليزي.

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