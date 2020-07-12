الإسكان: تطوير 296 منطقة عشوائية بتكلفة 61 مليار جنيه.. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان،أن العشوائيات كانت قضية من القضايا الهامة التى تشوه الحاضر المصرى.

وأضاف الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، غياب فرص التنمية الحقيقية أدى إلى انتشار ظاهرة العشوائيات.

أشار وزير الإسكان،الى بدء التصدي لظاهرة العشوائيات منذ عام 2014 بالتنسيق مع أجهزة الدولة،مشيرا إلى أنه تم تطوير 296 منطقة عشوائية بتكلفة 61 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان أن المواطن المنقول للاسمرات سيدفع 300 جنيه مقابل الصيانة فقط، واستلام الوحدات السكنية سيكون بأثاثها كاملا.