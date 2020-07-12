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مرأة

أفكار جريئة لـ"الفوتوسيشن" من إسراء مدحت

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشرت في السنوات الأخيرة موضة جلسات التصوير الخاصة أو ما يعرف بالفوتوسيشن، حيث كانت في الماضي مرتبطة بمناسبات الزفاف والخطوبة فقط، لكن مؤخرا يمكن لأي شخص أن يقوم بعمل جلسة التصوير الخاصة به مثل نجمات ونجوم السينما.

وتقول الفاشون بلوجر إسراء مدحت، أن كل البنات الأن تسعى لعمل جلسات التصوير الخاصة بها، ولا يشترط أن يكون لذلك مناسبة معينة، فبعض البنات تفعل ذلك من أجل الخروج من حالة مزاجية سيئة مثلا.

وأكدت الفاشون بلوجر أن معظم البنات تريد أن تكون فكرة الفوتوسيشن الخاص بها مميزة وجديدة، لذلك يجب عليهم الخروج على الأفكار التقليدية، مثل اختيار ملابس مختلفة أو أماكن مختلفة.

وأكدت الفاشون بلوجر إسراء مدحت أن مثلا من الأفكار الجريئة والمختلفة، أن ترتدي البنت فستان سواريه وتختار مكان مثل الاهرامات أو الصحراء لعمل جلسة تصويرها.

وأضافت إسراء مدحت، أن من ضمن الأفكار الغير تقليدية أيضا أن تقوم البنت يعمل جلسة تصوير بملابس كلاسيكية أو فورمال على البحر، أو ارتداء ملابس رياضية على النيل، مؤكدة أن هناك أفكار غير تقليدية كثيرة ممكن تلجأ لها البنت لعمل جلسة تصوير مختلفة.
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