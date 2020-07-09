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مرأة

موضة 2020.. بطوطة نصر: "الصندل" الأفضل للصيف

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تهتم جميع البنات والسيدات بالحصول على مظهر لائق ومتناسق ومريح، خاصة في فصل الصيف، ولكن قد تكون هناك بعض الاختيارات الخاطئة التي يقعن فيها مثل اختيار حذاء غير مناسب لملابسهن.

وتقول الفاشون بلوجر بطوطة نصر، إن اختيار الحذاء المناسب من أهم الخطوات التي يجب على المرأة اختيارها بعناية للمظهر الذي تفضله، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على نوع المناسبة أو الخروجة سواء كانت للجامعة أو العمل أو مقابلة رسمية أو حتى خروج للتسلية مع الأصدقاء.


وأكدت بطوطة نصر، أن الصندل المفتوح هو الأنسب لفصل الصيف، حيث انه مريح عند ارتدائه ويفضل استخدامه أكثر من الحذاء المقفول مثل الكوتش أو الجزمة، مؤكدة أنه مناسب لجميع الاطلالات سواء كانت فورمال أو كلاسيك أو حتى كاجوال.

وأضافت بطوطة نصر، أن هذا الصيف ظهرت موضات مختلفة من الصنادل التي تناسب جميع الاذواق منها ذات الكعب العالي ومنها الفلات، وكذلك الكثير من الألوان من الأبيض والكشيمر والبيبي بلو والبيچ وهم يعتبروا أكثر الألوان موضة هذا الصيف.
موضة 2020.. بطوطة نصر: "الصندل" الأفضل للصيف
موضة 2020.. بطوطة نصر: "الصندل" الأفضل للصيف
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