موضة 2020.. بطوطة نصر: "الصندل" الأفضل للصيف

تهتم جميع البنات والسيدات بالحصول على مظهر لائق ومتناسق ومريح، خاصة في فصل الصيف، ولكن قد تكون هناك بعض الاختيارات الخاطئة التي يقعن فيها مثل اختيار حذاء غير مناسب لملابسهن.





وتقول الفاشون بلوجر بطوطة نصر، إن اختيار ا لحذاء المناسب من أهم الخطوات التي يجب على المرأة اختيارها بعناية للمظهر الذي تفضله، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على نوع المناسبة أو الخروجة سواء كانت للجامعة أو العمل أو مقابلة رسمية أو حتى خروج للتسلية مع الأصدقاء.









وأكدت بطوطة نصر، أن الصندل المفتوح هو الأنسب لفصل الصيف، حيث انه مريح عند ارتدائه ويفضل استخدامه أكثر من الحذاء المقفول مثل الكوتش أو الجزمة، مؤكدة أنه مناسب لجميع الاطلالات سواء كانت فورمال أو كلاسيك أو حتى كاجوال.



