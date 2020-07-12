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قبل وبعد التطوير.. أحمد موسى يكشف جهود الدولة في مواجهة العشوائيات

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:30 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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أسامة علي
عرض الإعلامي أحمد موسى جهود الدولة المصرية في تطوير العشوائيات قبل التطوير وبعد التطوير.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك إختلاف كبير بين الصور قبل التطوير وبعدها، مؤكدا أن تطوير العشوائيات كانت في معظم محافظات الجمهورية .

وأضاف «موسى» أن الدولة أنفقت 61 مليار جنيع لتطوير العشوائيات وفقا لما أكده وزير الإسكان اليوم، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات.

وأوضح أن عشرات السنوات لم أحد يستطيع القضاء على العشوائيات في مصر وفي عهد الرئيس السيسي الدولة استطاعت القضاء عليها خلال أشهر فقط، مؤكدا أن العشوائيات مثل السرطان لابد القضاء عليه.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الاسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث."

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

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