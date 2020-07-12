قبل وبعد التطوير.. أحمد موسى يكشف جهود الدولة في مواجهة العشوائيات

عرض الإعلامي أحمد موسى جهود الدولة المصرية في تطوير العشوائيات قبل التطوير وبعد التطوير.





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك إختلاف كبير بين الصور قبل التطوير وبعدها، مؤكدا أن تطوير العشوائيات كانت في معظم محافظات الجمهورية .





وأضاف «موسى» أن الدولة أنفقت 61 مليار جنيع لتطوير العشوائيات وفقا لما أكده وزير الإسكان اليوم، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات.





وأوضح أن عشرات السنوات لم أحد يستطيع القضاء على العشوائيات في مصر وفي عهد الرئيس السيسي الدولة استطاعت القضاء عليها خلال أشهر فقط، مؤكدا أن العشوائيات مثل السرطان لابد القضاء عليه.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الاسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث."



