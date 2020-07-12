وزير الإسكان: مشكلة العشوائيات ليست عمرانية.. لكنها اجتماعية اقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن مشكلة العشوائيات ليست عمرانية لكنها اجتماعية اقتصادية ويظهر وجهها القبيح في العمران، مضيفا أن الدولة ذهبت لتطوير العشوائيات وعلاج الأسباب الحقيقية من خلال تكاتف كل أجهزة الدولة.





وأضاف الجزار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تقدم وحدات الإسكان المختلفة بأشكال مختلفة لتتلاءم مع أشكال وفئات المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين جميعا.





وأوضح الوزير، أن هناك شركات صيانة سوف تتولى متابعة هذه الوحدات للحفاظ على ما وصلنا له، مستدركا أنه: "علينا الحفاظ على المكتسبات التي حصلنا عليها في الاسمرات وتل العقارب وغيرهما".





وأشار عاصم الجزار، إلى أن الشركات لن تستطيع بمفردها أداء المهمة ولكن المجتمع عليه دور للحفاظ علي ما تحقق وتسليمه لأولادنا والحفاظ على المظهر الحضاري في هذه المدن.





في السياق نفسه أشار وزير الإسكان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بوقف تراخيص البناء لأسباب أولها أننا تجاوزنا الحدود القصوى للحياة وفرص العمل وليس السكن فقط في تلك المناطق.