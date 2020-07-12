بدون مكياج.. رانيا ملاح تستمتع بإجازة الصيف

نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة باللون الاسود بدون ماكياج خلال قضاء عطلتها الصيفية وعلقت على الصورة قائلة: "والآن سأفعل ما هو الأفضل بالنسبة لي 😘🖤".







يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.





مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.





