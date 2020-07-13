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وزيرة التجارة والصناعة تكشف عن سيارات سيتم تحويلها للعمل بالغاز ..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:34 ص
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يمكن لأي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمضِ على عمرها 20 عامًا وكفاءة الماتور 75%، التوجه لأي مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروعات، وستتم إتاحة التحويل من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز.


وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON" الفضائية، إن تحويل السيارات يصل إلى مبلغ قدره 8 آلاف، ويمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات، لافتة إلى أن السيارة التي تجاوز عمرها الـ 20 عامًا لا يمكن التحويل وسيكون هناك آلية أخرى.


وكشفت "جامع"، عن أن هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز وهي خطة تستغرق  3 سنوات.


وتابعت أنه يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار ولا يمكن تحويلها إلى غاز.


وأشارت إلى أن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة، حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.

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