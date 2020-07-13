مرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

وجه المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عتابه إلى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي؛ لتقديمه بلاغًا ضده بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، "ألوم محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيرو الفتن".





وواصل "هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".









وأنهى تصريحاته موجهًا الشكر للشعب ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بأن مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالإيضاح وكشف الحقائق.



