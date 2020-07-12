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رياضة

اجتماع عاجل لـ الكاف لتحديد البلد المستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا.. مصر تترقب

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يعقد الاتحاد الدوري لكرة القدم " كاف"، اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل، لمناقشة بعض الأمور الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيناقش الكاف في اجتماعه البلد المستضيف ما تبقى من مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد طلب السلطات الكاميرونية تأجيل مباريات البطولة بسبب الأمطار الموسمية في البلاد.

ومن المقرر أن يسحب الكاف شرف استضافة المباراة النهائية من الكاميرون، لاستحالة تأجيل المباريات لشهري أكتوبر أو نوفمبر، وسيحدد الكاف في اجتماعه ما إذا ستستكمل البطولة من دور نصف النهائي في مصر أو المغرب أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المستأنف أن تستكمل بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، بمباراتي نصف النهائي، بعدما تقرر أن يقام ذلك الدور بنظام المباراة الواحدة، بدلًا نظام مباراتي الذهاب والإياب.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، فيما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء.
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