من الجونة.. كريم عفيفي يتألق في أحدث ظهور له

شارك الفنان كريم عفيفي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كريم عفيفي مرتديا تيشرت اصفر خلال قضاء عطلته الصيفية بالجونة وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "عسل يا كوكو " و" منور يا عالمي " و" منور الدنيا يا كيمو ربنا يبارك فيك ويحفظك".

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدي.