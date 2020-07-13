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فن

بطريقة كوميدية.. إيساف وامح الدولي يغنيان اللي حكالك عني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:53 ص
ايساف
ايساف
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مصطفى كرم

شارك المطرب إيساف جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له مع امح الدولي.

وظهر إيساف مع امح في فيديو كوميدي وهما يغنيان سويا " اللي حكالك عني".

يذكر أن كشف إيساف، كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

إيساف لـ صدى البلد: انتهيت من تسجيل 8 أغان من ألبومه الجديد

بينما قام إيساف، بغناء مقطع من أغنية جديدة لها في الألبوم حصريًا لموقع صدى البلد، وهي من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

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عسل❤️

A post shared by Esaf Gabal (@esafofficial) on

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إيساف لـ صدى البلد: انتهيت من تسجيل 8 أغان من ألبومه الجديد

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