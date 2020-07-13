بطريقة كوميدية.. إيساف وامح الدولي يغنيان اللي حكالك عني

شارك المطرب إيساف جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له مع امح الدولي.

وظهر إيساف مع امح في فيديو كوميدي وهما يغنيان سويا " اللي حكالك عني".



يذكر أن كشف إيساف، كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

إيساف لـ صدى البلد: انتهيت من تسجيل 8 أغان من ألبومه الجديد

بينما قام إيساف، بغناء مقطع من أغنية جديدة لها في الألبوم حصريًا لموقع صدى البلد، وهي من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.