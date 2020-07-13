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رياضة

حمودي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:43 ص
حمودي
حمودي
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مصطفى كرم

هنأ حمودي لاعب فريق بيراميدز صديقة بالفريق عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ 35.

ونشر حمودي  صورة له مع عبد الله السعيد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وعلق، عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد بودي".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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