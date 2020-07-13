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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: العلاقات مع تركيا ليست على ما يرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين،العلاقة بين الاتحاد وتركيا بأنها ليست على ما يرام في الوقت الراهن.

وفي نفس الصدد، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحكومة اليونانية تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا لمواجهة الاستفزازات التركية في البحر المتوسط. 

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن هناك تنسيقا يونانيا قبرصيا عالي المستوى وذلك قبيل اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل اليوم الاثنين  لبحث التوتر في شرقي المتوسط.

وسيجري رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث مسألة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والتهديد الذي تشكله تركيا في حوض البحر المتوسط. 

وستركز القمة على مقاربة تمكن القادة الأوروبيين ن التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان، بحسب مصادر دبلوماسية للصحيفة.

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